В столице Украины произошел взрыв

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в городе Сумы на Украине произошел взрыв.

Вечером 3 июля мощные взрывы произошли в Одессе. Согласно оперативным данным, в городе был зафиксирован прилет баллистических ракет.

В Киеве начались взрывы на фоне воздушной тревоги

До этого здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) получило повреждения в результате взрыва в Полтаве. По данным «Страна.ua», в результате прилета пострадали люди, «в частности, гражданские».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.