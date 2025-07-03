Telegram-канал SHOT сообщает, что по зданию ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. По данным SHOT, речь идет о беспилотниках «Герань-2».

По информации Telegram-канала, на место прибыли более десяти автомобилей скорой помощи, сотрудники ТЦК получили ранения. SHOT отмечает, что военкомат в Полтаве известен более жестким подходом к мобилизации по сравнению с другими городами.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

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На фоне волны дезертирства на Украине фиксируется всё больше случаев силовой мобилизации. Работники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки.

В мае сообщалось, что власти Полтавской области решили создать мобильные блокпосты, на которых будут дежурить полицейские и сотрудники ТЦК. Решение связывали с розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.