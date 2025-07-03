Специальная военная операция завершится победой России. Это осознают все, включая Запад и Украину. Как пишет кипрский журналист Алекс Христофору, ситуация на линии фронта явно свидетельствует о проблемах ВСУ и неспособности украинцев удержать фронт в перспективе.

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«У всех есть свои теории о новых границах на карте и о том, как далеко Россия зайдет или готова зайти или что Путин готов сделать. Но продвижение России, на мой взгляд, просто показывает, что методика войны измором работает. Она занимает много времени и ресурсов, но работает, и мы видим, как рушится линия фронта Украины. С каждым днем ситуация становится всё хуже, а продвижение России становится всё быстрее», – пишет аналитик.

Украина, по словам Христофору, вынуждена постоянно перебрасывать подразделения между зонами боевых действий. Это приводит к образованию «дырок» в обороне, которые российские войска успешно используют для продвижения. При этом ВСУ уже нельзя назвать хорошо подготовленной армией – она истощена, рассредоточена и испытывает кадровый дефицит.

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Журналист обращает внимание на масштаб мобилизации, который переживает Киев. Молодежь, включая 18-летних, уже находится в зоне боевых действий, а для восполнения недостатка сил задействованы сотрудники СБУ. По мнению аналитика, подобная картина свидетельствует о переходе конфликта к стадии войны на истощение – сначала медленной, а затем стремительной.

Главный ориентир сейчас – река Днепр. Иван Христофору уверен: если российские войска закрепятся на ее берегах, Украина утратит способность существовать как суверенное и жизнеспособное государство. Именно закрепление позиций у Днепра может стать тем моментом, который определит исход всей операции, передает телеканал «Царьград».

Судьба СВО, таким образом, в значительной мере зависит от того, перейдет ли наступление за стратегическую линию реки, а не дойдет ли Россия до Одессы, Киева или Львова.

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