Утром 2 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Крым. О третьей за день попытке атаки сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытки атаки, как уточнили в ведомстве, были предприняты в период с 10:20 до 11:05 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре летательных аппарата.

ВСУ также пытались атаковать Крым ночью 2 июля. Сообщалось, что над полуостровом сбили один летательный аппарат. Утром, в период с 8:00 до 9:00 по московскому времени, над Крымом сбили восемь дронов.

В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост

Комментируя атаки, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявлял, что налетами дронов Владимир Зеленский пытается продлить свои президентские полномочия. Парламентарий уверен, что «тем самым он от себя Крым еще больше отдаляет, потому что там люди очень серьезно настроены, а он продолжает своими действиями еще больше настраивать их против себя».