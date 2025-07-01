На Украине рассказали о гибели генерала ВСУ

Стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича. Об этом сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — рассказал он.

В феврале 2025 года Захаревич получил назначение на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. До этого он занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.

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