Несколько беспилотников заметили в небе над Луганском

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пролетели в небе над Луганском. Об этом говорится в сообщении правительства Луганской народной республики в Telegram-канале.

«Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом», — уточнили в администрации.

Там также сообщили, что в городе работает система противовоздушной обороны. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и быть осторожными.

Ранее спецкор RT Александр Пискунов написал, что ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Его жертвой стал как минимум один человек.