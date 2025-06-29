Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда как раз откатился противник — в район Удачного», — сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что Российская армия продвигается на краснолиманском направлении через леса. В свою очередь, ВСУ пытаются контратаковать из окрестностей села Редкодуб.

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Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ начали перебрасывать резервные подразделения к освобожденным на этой неделе ВС России поселениям в ДНР — Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы.