Военнослужащие ВС РФ повышают мастерство в борьбе с дронами

Минобороны России показало кадры подготовки военнослужащих постов воздушного наблюдения группировки войск «Центр». На занятиях бойцы доводят до совершенства искусство владения огнестрельным оружием. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов. Их главная цель — наращивание результативности поражения БПЛА с помощью пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и гладкоствольных ружей. По мнению экспертов, повышение уровня огневой подготовки российских военнослужащих — важнейшее условие успешного противодействия беспилотной угрозе.

Военнослужащие постов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» проходят курс интенсивной подготовки, ориентированный на уничтожение ударных БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Под руководством опытных инструкторов военнослужащие отрабатывают прицеливание с учётом баллистических особенностей винтовок и автоматов, корректирование огня в различных погодных условиях, а также учатся использовать специализированное оборудование, включая современные прицелы и портативные метеостанции. Особое внимание уделяется работе с разными типами вооружения в зависимости от дистанции до воздушной цели», — говорится на сайте военного ведомства.

Занятия проходят на полигоне, который оборудован для совершенствования ведения огня по дронам на различные расстояния. Например, на нём находится установка для стендовой стрельбы, где военнослужащие тренируются поражать малоразмерные скоростные цели с близкого расстояния.

«Ежедневные тренировки позволяют стрелкам в совершенстве освоить искусство поражения быстродвижущихся и висящих в воздухе целей на различных дистанциях, соблюдая при этом маскировку… Приобретённые стрелками навыки позволяют сохранить боевую технику и жизнь личному составу сухопутных подразделений», — отмечают в Минобороны РФ.

По завершении курса бойцы отправятся на передовую, где будут выполнять задачи в составе групп противодействия БПЛА. Эти формирования должны сбивать подлетающие к российским позициям ударные гексакоптеры типа «Баба-яга», тяжёлые квадрокоптеры, FPV-дроны и разведывательные беспилотники, которые противник нередко начиняет мощными боеприпасами.

Охотники за дронами оснащаются штатными автоматами, пулемётами с ночными прицелами, гладкоствольными ружьями и дальнобойными современными винтовками, такими как DXL-5 «Опустошитель» производства Lobaev Arms.

Наблюдение за небом

Согласно информации Минобороны России, в целях противодействия атакам БПЛА на фронте и в тылу получили широкое распространение так называемые посты воздушного наблюдения. В обязанности военнослужащих входит визуальный контроль неба, определение принадлежности наблюдаемых дронов, их положение в пространстве по азимуту и сторонам горизонта.

«Пост воздушного наблюдения предназначен для круглосуточного наблюдения за воздушным пространством с целью своевременного оповещения сил и средств дежурной службы о подлёте авиационных средств воздушного нападения или разведки и последующего уничтожения несанкционированных целей», — пояснили в министерстве.

Находящиеся на посту военные должны предупреждать сослуживцев о приближении вражеских беспилотников, уничтожать их или передавать информацию о БПЛА на другие средства поражения. Помимо стрелкового оружия, посты воздушного наблюдения оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодроновыми ружьями.

«В данный момент наблюдение за небом — это важная задача, которую сложно переоценить. Противник применяет многофункциональные тяжёлые беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по нашим продвигающимся штурмовым подразделениям. Стрелки уничтожают их, как правило, ночью. Днём тяжёлые беспилотники почти не летают, слишком уязвимы. Посты воздушного наблюдения выявляют маршруты движения ночных гексакоптеров, а после мобильные зенитные расчёты выставляют засады», — говорится в материалах Минобороны России.

Посты воздушного наблюдения прикрывают работу артиллерии, тяжёлой военной техники и эвакуационные мероприятия. Особое внимание бойцы уделяют обнаружению гексакоптеров «Баба-яга» — переоборудованных ВСУ тяжёлых сельскохозяйственных дронов. Украинские боевики используют их для минирования, нанесения ударов и транспортировки грузов. «Баба-яга» летает по спутниковой связи Starlink и не подвержена воздействию РЭБ.

«Находясь на выгодной огневой позиции, стрелки сбивают их из стрелкового вооружения, оснащённого прицелами с тепловизором. Попасть в движущуюся цель очень сложно. Стрелять приходится одиночными выстрелами и короткими очередями. К сбитому беспилотнику никогда не подходят сразу. Ждут несколько часов. «Баба-яга» нередко летает в сопровождении дронов-камикадзе», — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, бойцы постов воздушного наблюдения оказывают помощь коллегам из подразделений ПВО, которые тоже ведут охоту на БПЛА. Так, в конце мая пресс-служба Минобороны России сообщила об успешном перехвате вражеского разведывательного беспилотника «Валькирия».

Расчёт легендарной зенитной установки ЗУ-23-2 на расстоянии около 1,5 км уничтожил дрон. Дежурные посты воздушного наблюдения подтвердили успешную ликвидацию украинского аппарата.

Ещё одной новацией ВС РФ на поприще противодействия БПЛА стали группы быстрого реагирования по противодействию FPV-дронам. Одно из таких формирований было создано из числа подразделений противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад». Охотники за дронами несут боевую вахту в ЛНР. Они оснащены разнообразным огнестрельным оружием, квадроциклами, средствами пожаротушения и эвакуации.

«В связи с большой насыщенностью зоны СВО беспилотными летательными аппаратами ВСУ различных типов командованием мотострелкового соединения было принято решение о создании мобильных групп быстрого реагирования ПВО. В задачи подразделений входит противодействие атакам FPV-дронов противника, прикрытие движения военной техники, усиление постов воздушного наблюдения и блокпостов в случае возникновения угрозы применения БПЛА противника», — говорится на сайте Минобороны России.

Помимо этого, в зоне СВО действуют так называемые группы прикрытия и мобильные огневые группы. Они защищают от дронов подразделения сапёров и зенитные ракетные комплексы, которые ведут борьбу с высокоточным западным оружием. Военнослужащие активно применяют средства РЭБ и гладкоствольные ружья со спецбоеприпасами.

«Используем новый боеприпас «Перехват». Там шесть шариков, сплетены между собой сетью. То есть на расстоянии 100 м поражает цель. Также используем дробовые снаряды пятого номера в контейнере и без контейнера», — цитирует пресс-служба Минобороны стрелка с позывным Младшой.

Напомним, российские инженеры разработали несколько типов антидроновых боеприпасов, которые может применять любой пехотинец. Так, ижевская компания «Техкрим» выпускает патрон «Перехват».

В свою очередь, «Ростех» производит семейство патронов IGLA 30, 50, 100 и Tracer 75. Цифра в названии боеприпасов обозначает максимальную дальность поражения цели. Скорость полёта дроби в спецпатронах составляет не менее 435 м/с, кучность выстрела — не менее 60%.

Большое значение, как полагают эксперты, имеет налаживание масштабного производства антидроновых боеприпасов для штатных АК. В таком случае бойцам не придётся постоянно носить с собой гладкоствол.

Трудная мишень

Как отметил в беседе с RT член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, в ходе спецоперации ВС РФ хорошо отработали тактику борьбы с малоразмерными БПЛА с помощью огнестрельного оружия. В частности, военнослужащие стремятся создать плотную свинцовую завесу на пути вражеских дронов.

«Используется разнообразное оружие и на разных дальностях. На ближней дистанции эффективнее гладкоствольное, на дальней — штатное автоматическое. Но куда важнее достижение высокой плотности огня. Поэтому стрельбу по дрону должен вести не один боец, а подразделение. В связи с этим и создаются посты воздушного наблюдения и группы противодействия БПЛА», — рассказал Кондратьев.

В комментарии RT военный обозреватель Александр Бутырин заявил, что обилие беспилотников в зоне СВО потребовало значительного повышения уровня огневой подготовки военнослужащих. Пехотинцы должны практически в совершенстве владеть гладкоствольным и автоматическим оружием. По этой причине на полигонах Минобороны постоянно проходят занятия по антидроновой борьбе.