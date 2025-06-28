Системы ПВО за сутки сбили 252 дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки поразили 6 управляемых авиабомб и 252 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66 058 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 069 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 719 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 392 единицы специальной военной автомобильной техники.