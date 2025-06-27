Путин раскрыл траты России на оборону

Оборонные расходы России сейчас рассчитаны на скорейшее и успешное завершение СВО на Украине, но в будущем они будут сокращены. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время на нужды обороны Москва тратит 6,3% ВВП страны — 13,5 триллионов рублей. Путин назвал это «немалой» суммой, за которую пришлось заплатить инфляцией, но РФ уже борется с ней и целенаправленно идет к тому, чтобы российская экономика «совершила мягкую посадку».

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