ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 83 беспилотниками, а также выпустили по региону около 185 боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, больше всего боеприпасов - 159 – было выпущено по населенным пунктам Краснояружского района - Красная Яруга, Прилесье, Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка. Здесь зафиксировано 20 обстрелов, а также совершены атаки 24 беспилотников.

«В поселке Красная Яруга на территории предприятий повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники», - пояснил Гладков.

Также в результате атаки по Волоконовскому району в селе Красный Пахарь поврежден корпус сельхозпредприятия, в Борисовке - линия газоснабжения, а в населенном пункте Грушевка - забор домовладения и надворная постройка, уточнил он.

По данным Вячеслава Гладкова, самая массированная атака украинских беспилотников произошла в Шебекинском муниципальном округе. По нему были нанесены удары 47 БПЛА, из которых 43 были сбиты и подавлены.

«В селе Вознесеновка повреждены два частных дома, надворная постройка, автомобиль и одна единица спецтехники. Вчера самостоятельно за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в селе Новая Таволжанка 25 июня. В Шебекинской ЦРБ ему оказали необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно», - рассказал губернатор.

Накануне вооруженные силы Украины выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, также населенные пункты атаковали 76 беспилотников. В районе поселка Октябрьский в результате атаки дрона на грузовой автомобиль был ранен водитель.