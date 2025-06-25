После завершения СВО Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией и смысл существования как союза, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.

«Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время», — отметил Дизен.

По его мнению, в том случае, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завершит конфликт, то он не просто положит конец противостоянию, он, возможно, «ликвидирует саму причину существования НАТО».

Ранее Дизен отметил, что альянсу необходимо прекратить провокации, завершить противостояние на Украине.

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По его оценке, именно возможное расширение НАТО спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и, соответственно, конфликт на Украине.