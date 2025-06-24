Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Было выпущено шесть ракет двумя залпами: первая атака включала две ракеты, а вторая — четыре. Отмечается, что во время последней волны снаряд поразил жилой дом в Беэр-Шеве. По предварительным данным, пострадали минимум семь человек, один находится в критическом состоянии.

Израиль и Иран обменялись новыми ударами

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По словам политика, первым огонь прекратит Иран, Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем.