США могут присоединиться к войне против Ирана в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп завершил совещание с помощниками. В ходе мероприятия участники обсудили политику США по отношению к Ирану и возможные удары по Исламской Республике. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, перед встречей официальных лица заявили, что Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения к войне между Ираном и Израилем в ближайшее время, а также удар по по ядерным объектам, в частности, по подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Собеседник портала уточнил, что среди ближайших советников президента США нет полного согласия по этому вопросу.

Кроме того, члены Конгресса США от обеих партий пытаются ограничить полномочия Трампа по отдаче приказа о нанесении военного удара по Ирану.

Вместе с тем, отметил источник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и израильское оборонное ведомство уверены в том, что Трамп вступит в войну в ближайшие дни.

Журналисты отметили, что до сих пор США помогали Израилю защищаться от приближающихся ракет, но отказывались принимать участие в наступательных операциях.

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По данным The New York Times, Иран приготовился обстрелять американские военные базы, если США объявят о вступлении в войну.