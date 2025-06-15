WSJ: "Моссад" тайно провозил в Иран запчасти для беспилотников

Израиль в рамках подготовки к атаке на Иран на протяжении нескольких месяцев тайно доставлял компоненты для сборки беспилотных летательных аппаратов и боеприпасы в чемоданах, грузовиках и контейнерах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, разведывательная служба "Моссад" несколько лет готовилась к операции, изучив расположение комплексов противовоздушной обороны и ракетных пусковых установок. Израильские агенты завезли на территорию Ирана беспилотники по частям и собрали их на месте.

По словам одного из собеседников издания, небольшие вооруженные отряды вывели из строя иранские системы ПВО и пусковые установки ракет, прежде чем они могли быть запущены. Как отмечает газета, эта операция объясняет ограниченный характер реакции Ирана на израильские атаки.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Тогда же израильское воздушное пространство было полностью закрыто до новых распоряжений. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на своей территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.