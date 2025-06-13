В России испытали лазерные системы для борьбы с беспилотникам

Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл на специализированный полигон, где принял участие в масштабных испытаниях новых лазерных систем для борьбы с беспилотниками, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

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Испытания проверяли эффективность лазерных систем в реальных условиях. Оценивались точность наведения, дальность поражения, скорость реакции на движущиеся цели и устойчивость к разным погодным условиям.

В тестах участвовали восемь комплексов разной мощности — от мобильных установок до стационарных систем. Это позволило получить полную картину возможностей современных лазерных технологий в борьбе с беспилотниками. На полигоне, оборудованном современной аппаратурой, отрабатывались сценарии противодействия дронам разных типов — от малых коммерческих до сложных разведывательных и ударных аппаратов.

Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность разработки систем защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Результаты будут использованы для улучшения существующих образцов и создания надежных систем защиты от современных воздушных угроз. Успешное тестирование позволяет начать серийное производство и масштабирование решений, отметили в кабмине.