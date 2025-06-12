Берлин не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Во время общения с журналистами на соответствующий вопрос он ответил:

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!"

Соответствующий видеофрагмент опубликовало агентство УНИАН.

Со своей стороны Зеленский рассказал, что обсуждавшийся сторонами план поставок Киеву немецких систем ПВО IRIS-T рассчитан на три года.

Володин предостерег Берлин от передачи Украине ракет Taurus

Перед своим визитом Писториус заявил, что на переговорах в Киеве "речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, например в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи".

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.