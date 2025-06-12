Пленный украинский военнослужащий Александр Кокоха раскритиковал действия сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишут «Известия».

По словам Кокохи, он два дня провел на передовой, перед тем как был захвачен в плен российскими военнослужащими группировки войск «Север».

«Про ТЦК я скажу: это просто как издевательство над народом. Они никого не спрашивают. Ни полиция, ни ТЦК. Остановили, забросили в бус — всё, ты уехал. Тебя сегодня забрали, ты можешь сегодня уже ночью быть или на учебке, или на нуле [на передовой]», — разъяснил пленный.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что бунт мобилизованных в Киеве стал по сути полномасштабным восстанием.

По словам военных экспертов, на Украине растет сопротивление политике действующих властей в области мобилизации: люди поджигают здания ТЦК, машины сотрудников центра, пытаются отбивать захваченных селян и горожан.