Российские бомбардировщики заметили над Балтикой

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — отметили в Минобороны.

Экипажи дальней авиации, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказано в сообщении.

20 мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета также составила более четырех часов.