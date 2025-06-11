Россия и Украина начали передачу тел солдат

Россия и Украина начали обмен телами павших солдат в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе переговоров сторон в Стамбуле.

Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Началась передача тел павших солдат в соответствии со договоренностями в Стамбуле. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нам вернули 27 тел бойцов Вооруженных сил России. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — указал представитель Кремля.

Мединский также добавил, что работа по передаче тел сторон будет продолжаться в течение ближайших дней.

Россия передала Украине первую тысячу тел бойцов ВСУ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев отказывался забирать у Москвы тела солдат ВСУ. По ее словам, в ответ на предложение российской стороны передать тела со стороны Украины прозвучало «не просто мямленье, не просьба», а прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление над украинцами.