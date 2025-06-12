Утром в четверг, 12 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум регионам России — Белгородской и Курской областям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских дрона в период с 08:40 до 11:40 по московскому времени.

Атака была совершена с помощью беспилотников самолетного типа. Два из них сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ пострадали три жителя приграничных населенных пунктов. Двоих из них госпитализировали.