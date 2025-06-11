Россия передала Украине первую тысячу тел бойцов ВСУ

Россия передала Киеву первую тысячу тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 [военных]», — говорится в публикации.

МИД: Киев прямо отказался забирать тела солдат ВСУ

Отмечается, что Украине передали тела бойцов, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.