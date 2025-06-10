В Европе испугались возможной высадки «зеленых человечков»

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил об угрозе странам восточного фланга НАТО со стороны России.

Его слова приводит газета Die Welt.

«Россия хочет вышвырнуть Америку из Европы и будет использовать для этого любые средства. И чтобы добиться этого, России достаточно послать в Эстонию "маленьких зеленых человечков" для защиты якобы притесняемых русских меньшинств», — сказал он.

Каль призвал Европу приложить усилия для того, чтобы стать полноценным сдерживающим фактором для любой внешней угрозы, и перестать всецело полагаться на статью 5 Устава НАТО.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо увеличить в четыре раза число систем противовоздушной и противоракетной обороны для создания «надежного щита от России».