В Киеве прогремели взрывы

В Киеве, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

© Лента.ру

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, помимо украинской столицы, сирены воздушной тревоги также начали звучать в Винницкой области.

В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги.

Утром 9 июня Вооруженные силы России начали наносить массированный удар по Украине. Сообщалось о самой масштабной атаке на Ровенскую область, в частности в районах городов Ровно и Дубно.