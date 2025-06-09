Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация появилась в его Telegram-канале.

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По его словам, работа по идентификации тел украинских военных продолжается.

«Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших», — написал он.

В перечне значится 91 человек.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Александр Дубинский подчеркнул, что отказ Украины забрать у России тела бойцов ВСУ говорит о том, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы.