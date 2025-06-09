Балицкий опубликовал новые списки погибших бойцов ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация появилась в его Telegram-канале.
По его словам, работа по идентификации тел украинских военных продолжается.
«Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших», — написал он.
В перечне значится 91 человек.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Александр Дубинский подчеркнул, что отказ Украины забрать у России тела бойцов ВСУ говорит о том, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы.