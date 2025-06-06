Российская частная военная компания «Вагнер» объявила об успешном завершении миссии в Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Там напомнили, что операция против террористических группировок в Мали стартовала 3,5 года назад. За это время ЧВК «Вагнер» «уничтожила тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население» и помогла создать «сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю».

«И выполнила главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ближайшее время бойцы «Вагнер» вернутся в РФ.