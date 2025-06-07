Раскрыты типы попытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить комбинированную атаку БПЛА тремя типами по Москве, раскрыл Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По его данным, при атаке были задействованы три типа беспилотников: «Бобер» и «Лютый» с дальностью полета до 1000 километров, а также R-15 с дальностью полета до 700 километров.

Сейчас все пять беспилотников, попытавшихся атаковать Москву, уничтожены. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Собянин раскрыл последствия ночной атаки дронов на Москву

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Очевидцы уничтожения рассказали, что они слышали звук «бензопилы или мопеда» в небе от пролета беспилотника и взрывы.