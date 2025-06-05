Военные сбили три беспилотника над югом России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря и Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Согласно данным ведомства, три дрона самолетного типа были уничтожены в период с 13:25 до 15:00 по московскому времени. Два БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.

Незадолго до этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ по коммерческому объекту и частному дому.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».