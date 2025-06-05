Конструкцию пистолета-пулемета ППК-20 усовершенствовали

Концерн "Калашников" модернизировал конструкцию пистолета-пулемета ППК-20, усовершенствовав затвор и возвратный механизм. Цель доработки - улучшить тактико-технические характеристики, а также повысить эргономику и технологичность изделия. В результате расширилась линейка боеприпасов, которые может использовать пистолет-пулемет.

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Работы по совершенствованию проводятся поэтапно, параллельно с выполнением госконтрактов на поставку ППК-20 российским заказчикам. При этом изделие активно продвигается на международный рынок - зарубежные военные, бойцы спецподразделений и эксперты высоко оценили его на выставке MILEX-2025 в Минске и на XIII международной встрече по вопросам безопасности в Москве.

ППК-20 уже поставляется серийно в ряд стран. Кроме того, 9 мая 2025 года курсанты Рязанского училища ВДВ впервые прошли по Красной площади с ППК-20 на параде в честь 80-летия Победы.

"На сегодняшний день он - один из лучших пистолетов-пулеметов в мире на ближайшие двадцать лет", - заявил генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.

Напомним, что пистолет-пулемет ППК-20 был представлен на форуме "Армия-2021" и стал развитием модели "Витязь-СН", которая, в свою очередь, ведет свое происхождение от ПП "Бизон", созданного Виктором Калашниковым. В отличие от предшественников, ППК-20 получил компактный телескопический приклад из ударопрочного полимера, модернизированный двусторонний переводчик огня, эргономичную рукоятку и возможность использования быстросъемного прибора для малошумной стрельбы. Длина в сложенном состоянии - всего 47, 5 см.

Использование пистолетного патрона позволило отказаться от газоотводной схемы и использовать простую и надежную автоматику со свободным затвором. Основной боеприпас - бронебойный патрон 7Н21, но оружие также совместимо и с другими патронами 9х19 мм.