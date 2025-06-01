Минобороны РФ выпустило заявление по атакам на аэродромы в регионах России

Противник в воскресенье, 1 июня, совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, пишет пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — уточнили в Минобороны.

В пресс-службе подчеркнули, что возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны.