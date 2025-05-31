На Украине назвали главный фронт летней кампании

Донецкая народная республика (ДНР) будет главным фронтом летней кампании на Украине. Об этом заявил экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Владислав Селезнев, чьи слова приводит РИА Новости.

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«С одной стороны, я вижу продвижение врага восточнее Мирнограда, и такое впечатление, что они формируют тиски оперативного окружения нашей Покровско-Мирноградской городской агломерации. А с другой стороны, вижу, как враг пытается сунуться в сторону Константиновки», — пояснил он.

По его мнению, такая тактика будет логичной, так как городская агломерация Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки остается «лакомой целью».

С этим мнением также согласен Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

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Ранее стало известно, что Армия России поразила пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Уточняется, что ПВД украинских бойцов располагался у села Комар в Волновахском районе.