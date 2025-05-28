Канада намерена значительно увеличить оборонные расходы

Власти Канады намерены в ближайшие годы значительно увеличить оборонные расходы, в том числе в рамках НАТО. Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

По его данным, глава Минобороны заявил об этом на встрече с представителями канадских и иностранных оружейных компаний в Оттаве. Министр призвал их подготовиться к тому, что из федерального бюджета в скором времени начнут выделяться значительные суммы на "восстановление обороноспособности Канады". Конкретных параметров Макгинти не привел, так как новый бюджет страны, как ожидается, будет представлен осенью.

Летом 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна выйдет на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП не ранее 2032 года, но позже в Минобороны страны сообщали, что это может произойти и до 2030 года. Как отмечал тогда Трюдо, в ближайшие 20 лет страна потратит на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов (на тот момент $53,6 млрд).