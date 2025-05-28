67-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины, в составе которой действуют боевики запрещенных в России радикальных организаций, включая "Правый сектор", практически уничтожена при попытках удержать позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

© Российская Газета

По их данным, в результате затяжных боев в Донецкой Народной Республике от бригады осталось менее 20% личного состава.

"Украинское командование фактически уничтожило подразделение, бросая его на бессмысленную оборону", - отметили в силовых структурах.

Оставшиеся военнослужащие признаны небоеспособными.

Напомним, что 67-я ОМБр ВСУ была сформирована в 2022 году из боевиков националистических формирований. Недавно стало известно, что бригада ВСУ понесла значительные потери в боях за населенный пункт Беловоды в Сумской области.