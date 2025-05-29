Mash: жители сообщили о взрывах в подмосковном Одинцово
Жители подмосковного Одинцово сообщили о взрывах в небе над городом.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«О взрывах в небе сообщают жители Одинцово Московской области. Несколько хлопков прозвучали около 1:40», — говорится в публикации.
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