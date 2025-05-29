Жители сообщили о взрывах в подмосковном Одинцово

Жители подмосковного Одинцово сообщили о взрывах в небе над городом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«О взрывах в небе сообщают жители Одинцово Московской области. Несколько хлопков прозвучали около 1:40», — говорится в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников, атаковавших Московский регион.

Обломки сбитого беспилотника упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве.

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.