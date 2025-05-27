В США рассказали о самом странном самолете ВВС

Легкий штурмовик OV-10 Bronco, который Военно-воздушные силы (ВВС) США активно применяли во время войны во Вьетнаме, — это самый странный самолет конфликта. Особенности самолета назвали в публикации The National Interest (TNI).

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«Когда Пентагон задумывал OV-10 Bronco, он не осознавал того факта, что традиционные высокоэффективные реактивные самолеты, такие как F-4 Phantom, предназначенные для противодействия Советскому Союзу, противнику — великой державе, были плохо приспособлены для конфликтов низкой интенсивности, требующих тесной координации с наземными силами», — рассказывает издание.

В условиях войны во Вьетнаме требовался защищенный и тихоходный самолет для контрпартизанских действий, который мог подолгу находиться в воздухе. Отмечается, что во Вьетнаме экипажи Bronco наводили огонь скоростных самолетов. Цели помечали дымовыми ракетами и маркерами с белым фосфором.

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Bronco выполнили по двухбалочной схеме. В бронированной кабине с большой площадью остекления размещались пилот и наблюдатель. OV-10 оснастили четырьмя пулеметами M60 и четырьмя узлами для подвески вооружения. Самолет мог нести бомбы, неуправляемые ракеты, автоматические гранатометы и пушечные контейнеры.

В апреле стало известно, что командование специальных операций ВВС США официально включило турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II в оперативный парк. Созданный на базе сельскохозяйственного самолета OA-1K предназначен для непосредственной поддержки наземных сил. Легкий штурмовик получил девять точек подвески вооружения.