Над двумя российскими городами прогремели взрывы
Над городами Новомосковск и Узловая в Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
Уточняется, что над Новомосковском прозвучало не менее пяти взрывов, а над Узловой — не менее двух. Кроме того, в небе были видны вспышки и слышен грохот.
SHOT: в небе над Тульской областью произошли взрывы
По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.