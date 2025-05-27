Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Над городами Новомосковск и Узловая в Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Уточняется, что над Новомосковском прозвучало не менее пяти взрывов, а над Узловой — не менее двух. Кроме того, в небе были видны вспышки и слышен грохот.

SHOT: в небе над Тульской областью произошли взрывы

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.