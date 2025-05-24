ВС России ударили «Искандером» по кораблю ВСУ в Одессе

Российская армия 23 мая с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесла удар по контейнеровозу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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По словам представителей ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ также нанесли групповой ракетный удар по складу, где находились порядка 100 контейнеров с военным грузом, в том числе с беспилотниками и разнообразными боеприпасами.

— В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Кроме того, 24 мая Минобороны отчиталось о ночном ударе по территории Украины. Целями стали ключевые объекты военной инфраструктуры противника — были поражены предприятие оборонной промышленности и центр радиотехнической разведки.

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Ранее СМИ сообщили, что армия России нанесла удары по ключевым украинским военным объектам высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Среди целей был завод «Арсенал», где хранились ракеты, не использованные украинскими войсками в период праздничного перемирия.