Названо число дошедших пешком до России украинцев

Lenta.ruиещё 3

На территорию России в 2025 году въехали 5427 граждан Украины, из них 26 человек дошли пешком. Об этом сообщает РИА Новости.

Названо число дошедших пешком до России украинцев
© РИА Новости

Большая часть украинцев пересекла российскую границу на самолете, 405 человек приехали на автомобиле.

5129 граждан прибыли в Россию с частными целями, 186 человек указали цель приезда деловой визит, 55 украинцев приехали по работе, 27 — на учебу, 21 — в качестве туриста, девять человек были транзитом.

Ранее сообщалось, что украинцы интересны фирмам в Европе в качестве чернорабочих — им предлагают стать уборщиками и работниками склада ради получения визы.

Военные новости
Украина