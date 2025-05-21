Раскрыты подробности о «Змеиной роте» ВСУ

В созданную на базе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Змеиную роту», основу которой составили бразильские наемники, могут также попасть люди с боевым опытом из Анголы и других бывших португальских колоний. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

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«В ее ряды набирают португалоговорящих наемников в первую очередь из Португалии и Бразилии, но по логике могут быть и представители анголезской нации», — говорится в сообщении.

Авторы канала также сообщили, что подразделение возглавила мотопутешественница Анна Гречишкина, в 2022 году вступившая в ряды ВСУ. При этом они добавили, что такое решения является пиар-ходом, а в реальности командование военными будут осуществлять другие люди.

Кроме того, на базе 3-й ОШБр были также созданы батальон испаноязычных наемников под названием «Испанский шторм» и интернациональный стрелковый батальон.

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Ранее стало известно, что украинское командование создало отдельное подразделение для бразильских и португальских наемников с боевым опытом. Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, наемников с характерными знаками отличия стали часто замечать возле Красноармейска (украинское название — Покровск) и Часова Яра.