БТР М113 ВСУ осыпало горящими фрагментами дрона

На одном из участков линии боевого соприкосновения участвующий в атаке боевиков ВСУ бронетранспортер М113 американского производства подорвался на мине. Чтобы противник не смог его эвакуировать для ремонта, по нему ударили дроном-камикадзе.

© Российская Газета

В момент пробития брони дрон взорвался, и множество горящих фрагментов эффектно разлетелись в разные стороны. Ударная волна открыла передний люк, ведущий в моторно-трансмиссионное отделение.

Для того, чтобы не было никаких шансов на восстановление гусеничной машины, послали второй беспилотник. Как показано в Telegram-канале "Птицин \ KCAE", эта атака вызвала сильный пожар, полностью уничтоживший "сто тринадцатый".

Недавно в социальных сетях появлялось видео, демонстрировавшее, как БТР такого типа перевернулся, уходя от российского БПЛА.