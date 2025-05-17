ВСУ атаковали четыре белгородских муниципалитета

Вооруженные силы Украины атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

© Telegram-канал «Настоящий Гладков»

"В городе Шебекино от удара дрона загорелось складское помещение", - говорится в сообщении.

Гладков пояснил, что возгорание ликвидировали, а также сообщил, что осколками поврежден автобус.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был подавлен FPV-дрон. При атаке в жилом доме повреждены кровля, окна, фасад и забор.

Также было атаковано село Шведуновка Валуйского округа, в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме. В хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - повреждены две хозпостройки.

Глава региона добавил, что в Белгородском районе беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия - повреждена стена складского помещения. При ударе FPV-дрона загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали.