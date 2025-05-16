Появилась информация о возможном уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал "Воевода вещает". Пока отсутствуют данные, где и когда была перехвачена вражеская крылатая боевая машина.

"Двадцать девятые" ВСУ достаточно часто попадают в сводки о потерях формирований киевского режима.

Например, в августе прошлого года сообщалось о поражении самолета такого типа комплексом противовоздушной обороны С-400 над Сумской областью. Летательный аппарат пилотировал командир звена капитан Александр Мигуля. В сентябре Су-35 сбили еще один истребитель.

Недавно Минобороны информировало о перехвате МиГ-29 и двух высокоточных авиационных бомб JDAM американского производства, которые как раз используются такими самолетами.

Ранее сообщалось о потере Воздушными силами Украины одного F-16 Fighting Falcon, пытавшегося участвовать в отражении атак российских барражирующих боеприпасов "Герань".