Советник главы ДНР: ВС РФ совершили прорыв на пути к поселению Комар

Российские силы добились серьезных успехов у поселений Богатырь и Комар на западе ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

"Если брать южнодонецкое направление, это южнее реки Волчья, то здесь у нас серьезные успехи в районе Богатыря, и есть один прорыв нашей группировки в сторону населенного пункта Комар - это выше Великой Новоселки. Там у противника очень тяжелая ситуация, и мы давим его с Богатыря и со стороны Алексеевки", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он добавил, что в районе Богатыря работает российская группировка войск "Восток", между реками Соленая и Волчья наступление ведет группировка "Центр" при поддержке группировки "Юг".