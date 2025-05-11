Песков высказался об атаке роя беспилотников на Москву перед 9 Мая

Lenta.ru

Киев пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве, направив рой беспилотников на столицу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков высказался об атаке роя беспилотников на Москву перед 9 Мая
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Представитель Кремля подчеркнул, что атаки беспилотников на Москву были не главным провокационным действием киевских властей. По мнению Пескова, основная провокация заключалась в выступлении президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, а также предупреждал, что «русские сами устроят провокацию».

«Заявление действительно на грани безумия. Подкрепили эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно», — высказался Песков.

Ранее украинские власти обвинили в попытке сорвать приезд мировых лидеров в Москву на празднования Дня Победы. Военкор Александр Коц заявил, что киевские власти рассчитывали на отмену визитов из соображений безопасности.

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