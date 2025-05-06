Украина решила начать экспорт оружия

Украинские власти готовятся начать экспорт оружия за рубеж с согласования президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

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По данным источников издания, Украина рассматривает несколько вариантов того, как это будет реализовано. В частности, может быть создан фонд для закупки оружия ВСУ, в который производители оборонной сферы будут направлять часть своих доходов от экспорта.

Другим вариантом является обложение вооружений пошлиной в размере 20 процентов. При этом на продажу будут готовы выставить до половины от объема украинских контрактов на покупку вооружения.

При этом журналисты уточнили, что продажа вооружения за рубеж не запрещена и сегодня, однако соответствующее разрешение производителям не выдают.

По словам главы Федерации работодателей Украины по оборонному направлению Игоря Фоменко, власти республики могут принять решение о начале экспорте уже в мае 2025 года.

О возможности снять запрет на экспорт вооружений еще в октябре 2024 года говорил министр обороны Украины Рустем Умеров. Тогда он заявил, что некоторые страны выразили заинтересованность в приобретении украинского оружия.