ВС РФ вышли к Днепропетровской области

На Покровском направлении российские штурмовые отряды начали бои на границе ДНР и Днепропетровской области.

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В северной части расширяющегося "селидово-покровского" цветка подразделения ВСУ РФ выбивают противника из села Новосергеевка. За западной окраиной села начинается Днепропетровская область, пишет военкор Юрий Котенок.

В полях между Новоамександровкой и Надеждинкой взят укрепрайон ВСУ в лесопосадке.

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В другой посадке, южнее Котляровки, идут встречные бои. В самом селе закрепиться пока не удалось, его обкладывают с севера и востока.