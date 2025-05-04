Глава Пентагона посетит Израиль встретится с Нетаньяху

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху.

© Газета.Ru

Об этом сообщает портал Axios.

"Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента (США Дональда - ред.) Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост...", — сообщает издание.

В Израиль Хегсет прибудет 12 мая. Помимо Нетаньяху, он встретится с министром обороны страны Исраэлем Кацем. В январе Хегсет провел "ознакомительный" телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Собеседники признали важность продвижения общих интересов и приоритетов безопасности перед лицом постоянных угроз.

Глава Пентагона пообещал обеспечить Израиль всеми необходимыми средствами для самообороны. 25 января Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб.