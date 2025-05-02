ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины, места размещения систем радиоэлектронной разведки и временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 26 апреля по 2 мая текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.