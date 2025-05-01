Минобороны сообщило о сбитых над Россией беспилотниках

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 мая сбила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что по два беспилотника были сбиты в Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областях.

Российский регион атаковали беспилотники

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО сбила несколько БПЛА в небе над регионом. Он отметил, что в результате разрушений и пострадавших нет.