Минобороны сообщило о сбитых над Россией беспилотниках

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Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 мая сбила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Минобороны сообщило о сбитых над Россией беспилотниках
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Уточняется, что по два беспилотника были сбиты в Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областях.

Российский регион атаковали беспилотники

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО сбила несколько БПЛА в небе над регионом. Он отметил, что в результате разрушений и пострадавших нет.

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