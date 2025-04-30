ВСУ атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 30 апреля, атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, село Соболевка было атаковано четыремя FPV-дронами. В результате в здании предприятия, частном и многоквартирном домах выбиты окна. Также повреждены два легковых автомобиля, еще одно транспортное средство сгорело.

«Село Пороз Грайворонского округа попало под вражеский обстрел. Повреждена линия электропередачи. Жители сел Пороз и Дунайка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков отметил, что повреждения также зафиксированы в селах Нечаевка и Муром, а также в поселке Майский. Информация о последствиях атак ВСУ уточняется.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате 34 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 30 апреля. 15 из них средства ПВО сбили в Курской области, 8 — в Брянской, 7 — в Орловской, 3 — во Владимирской, 1 — в Белгородской.